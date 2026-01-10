Una despedida marcada por el silencio y las decisiones que pesan

Pelayo se prepara para marcharse a México junto a Darío y decide despedirse de Marta sin confesarle la verdad sobre la salida de Fina. Durante su conversación, ambos se desean felicidad mutua y Marta reconoce que seguirá en la colonia con la esperanza de que Fina regrese algún día. Pelayo parece a punto de sincerarse, pero el miedo le acaba frenando.

Incapaz de asumir las consecuencias, Pelayo guarda silencio y prefiere protegerse tras una despedida afectuosa. Antes de irse, incluso anima a Marta a rehacer su vida, dejando en el aire un secreto que puede salir a la luz en cualquier momento. Este adiós marca un punto de inflexión decisivo en Sueños de libertad.