Kira Miró explica cómo entiende una relación abierta y qué límites considera esenciales

Durante su entrevista en El Hormiguero, Kira Miró reflexiona sobre la idea de pareja abierta y subraya que no se trata de ausencia de normas, sino de acuerdos claros entre las personas implicadas.

La actriz insiste en la importancia de la comunicación, el respeto mutuo y la honestidad como bases imprescindibles, defendiendo que cada relación debe construirse desde la libertad y el consenso.