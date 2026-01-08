Publicidad
EL HORMIGUERO
Kira Miró explica cómo entiende una relación abierta y qué límites considera esenciales
La actriz habla con naturalidad sobre su visión de las relaciones no convencionales y detalla en El Hormiguero los pilares que, según ella, deben sostener una pareja abierta.
Durante su entrevista en El Hormiguero, Kira Miró reflexiona sobre la idea de pareja abierta y subraya que no se trata de ausencia de normas, sino de acuerdos claros entre las personas implicadas.
La actriz insiste en la importancia de la comunicación, el respeto mutuo y la honestidad como bases imprescindibles, defendiendo que cada relación debe construirse desde la libertad y el consenso.