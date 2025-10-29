Íñigo, el hijo de Roberto Brasero, sorprende en el plató de Y ahora Sonsoles

Roberto Brasero ha dejado por un momento los mapas del tiempo para disfrutar de una jornada televisiva muy especial junto a su hijo Íñigo. El presentador visitó el plató de Y ahora Sonsoles, donde ambos protagonizaron una entrañable aparición que encantó a los espectadores.

Durante la visita, Brasero habló con orgullo de su familia y destacó los parecidos entre padre e hijo. “Ha sacado rizos como los míos y el color de su madre”, comentó entre risas. Un instante espontáneo y tierno que mostró su faceta más cercana.