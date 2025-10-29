Antena 3 LogoAntena3
Íñigo, el hijo de Roberto Brasero, sorprende en el plató de Y ahora Sonsoles

El meteorólogo de Antena 3 compartió una entrañable visita junto a su hijo Íñigo, mostrando su lado más familiar y dejando un momento muy especial en el programa de Sonsoles Ónega.

Hijo Roberto Brasero

Roberto Brasero ha dejado por un momento los mapas del tiempo para disfrutar de una jornada televisiva muy especial junto a su hijo Íñigo. El presentador visitó el plató de Y ahora Sonsoles, donde ambos protagonizaron una entrañable aparición que encantó a los espectadores.

Durante la visita, Brasero habló con orgullo de su familia y destacó los parecidos entre padre e hijo. “Ha sacado rizos como los míos y el color de su madre”, comentó entre risas. Un instante espontáneo y tierno que mostró su faceta más cercana.

