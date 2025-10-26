Publicidad
Renacer
Una tragedia aérea sacude el hospital y cambia el destino de sus protagonistas
La alegría por el logro de Bahar se ve empañada por un accidente que marcará un antes y un después en Renacer. El hospital se enfrenta a una pérdida devastadora.
Bahar celebra su sueño cumplido: convertirse en doctora. Pero la felicidad se desvanece cuando un avión con varios médicos se estrella tras despegar.
En Renacer, dos muertes inesperadas conmocionan al hospital y alteran el rumbo de todos. La tragedia llega justo cuando parecía que la calma reinaba en sus pasillos.