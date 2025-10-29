Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano sorprende con unos puerros a la carbonara llenos de sabor y muy fáciles de preparar
El chef vasco presenta una receta sencilla y deliciosa en la que el dulzor del puerro se realza al horno y combina a la perfección con la suavidad de la carbonara.
Karlos Arguiñano ha elaborado unos sabrosos puerros a la carbonara, una receta ideal para quienes buscan un plato sencillo y lleno de sabor. El secreto está en el horneado, que potencia el dulzor natural de los puerros y logra una textura perfecta.
El cocinero recomienda cocer los puerros durante cinco minutos antes de meterlos al horno para conseguir un resultado más tierno. La mezcla de la carbonara con las verduras crea un contraste cremoso y delicioso que conquista a todos los paladares.