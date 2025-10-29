El trágico giro en la boda de Reha y Gülçiçek: una noticia de última hora lo cambia todo

La mansión se llenó de música, emoción y felicidad por la boda de Reha y Gülçiçek. Todo parecía perfecto: risas, brindis y promesas de amor eterno. Bahar y Evren compartían el momento con ilusión, sin imaginar lo que estaba por llegar.

En pleno festejo, una noticia de última hora sacudió la tranquilidad. Un avión con médicos reconocidos se estrelló poco después del despegue. Entre los pasajeros estaban Timur y Tolga. Lo que era una celebración de amor se convirtió en una tragedia imposible de asumir en Renacer.