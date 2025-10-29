Naiara invierte en casas okupadas: el nuevo negocio inmobiliario que gana fuerza en España

El encarecimiento de la vivienda y la falta de soluciones efectivas han impulsado la compraventa de pisos okupados, una tendencia que ya representa el 3% de la oferta nacional. Muchos propietarios, cansados de los largos procesos judiciales, optan por vender sus casas ocupadas, mientras inversores como Naiara aprovechan los precios más bajos.

Naiara reconoce en Y ahora Sonsoles que estudia cada caso antes de comprar una vivienda en subasta. “Llego a un acuerdo con las personas que viven dentro, normalmente les das dinero”, explica. Esta práctica se ha convertido en una alternativa creciente dentro del mercado inmobiliario español.