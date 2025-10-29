Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El bacalao con espinacas de Karlos Arguiñano, la receta fácil y sana que triunfa en la mesa
Una propuesta rápida y equilibrada de Karlos Arguiñano: bacalao fresco con espinacas y bechamel suave, ideal para quienes buscan comer bien sin pasar horas en la cocina.
El popular chef prepara un bacalao con espinacas que combina sencillez y nutrición. Con espinaca baby o troceada si es más grande, el resultado es un plato lleno de sabor y textura. La bechamel aporta cremosidad y equilibra el punto salado del pescado.
Arguiñano demuestra que comer sano no está reñido con disfrutar. Su receta es perfecta para cualquier ocasión y deja claro que la cocina tradicional sigue conquistando paladares.