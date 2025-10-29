Daniel Grao se atasca en un reto de El 1% y Nerea Rodríguez le lanza una pista clave

El plató de El 1% se prepara para recibir a los primeros cien concursantes de la segunda temporada. Daniel Grao, Nerea Rodríguez y Roberto Brasero inauguraron los ensayos del programa con un divertido reto mental que casi dominan por completo.

Durante la prueba, una pregunta se le resistió al actor, quien recibió la ayuda de sus compañeros. “Léela”, le advirtieron entre risas, mientras trataba de descifrar el enigma. El momento anticipa el ingenio y humor que promete esta nueva edición del concurso.