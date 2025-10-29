Leo Harlem anuncia su retirada temporal y revela sus planes tras años de éxito en los escenarios

Leo Harlem regresó a El Hormiguero para despedirse de los escenarios con su espectáculo ‘Hasta luego, Leo’, un repaso de sus mejores monólogos. El cómico, con una trayectoria llena de éxitos, ha confesado que ha llegado el momento de frenar su ritmo laboral.

Durante la charla con Pablo Motos, el humorista reconoció que “lleva unos años muy frenéticos” y que necesita parar para cuidar su salud y dedicarse a otros proyectos. Harlem aseguró que, a partir de enero, se centrará en una única actividad profesional.