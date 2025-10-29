Leo Harlem emociona al público de El Hormiguero con su versión de 'Sweet Caroline'

Leo Harlem regresó a El Hormiguero para promocionar su nuevo espectáculo, Hasta luego, Leo, con el que pondrá fin a su trayectoria sobre los escenarios. Durante la entrevista, el humorista recordó algunos de sus monólogos más emblemáticos y compartió divertidas anécdotas con Pablo Motos.

Como broche final, sorprendió al público interpretando Sweet Caroline, el clásico de Neil Diamond. Acompañado por el presentador, llenó el plató de ritmo, humor y energía en una actuación que levantó al público de sus asientos.