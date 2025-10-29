Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Leo Harlem sorprende cantando 'Sweet Caroline' en El Hormiguero

El Hormiguero

Leo Harlem emociona al público de El Hormiguero con su versión de 'Sweet Caroline'

El cómico protagonizó un momento inolvidable al interpretar en directo Sweet Caroline junto a Pablo Motos, durante su visita al programa para presentar su espectáculo de despedida.

Patri Bea
Publicado:

Leo Harlem regresó a El Hormiguero para promocionar su nuevo espectáculo, Hasta luego, Leo, con el que pondrá fin a su trayectoria sobre los escenarios. Durante la entrevista, el humorista recordó algunos de sus monólogos más emblemáticos y compartió divertidas anécdotas con Pablo Motos.

Como broche final, sorprendió al público interpretando Sweet Caroline, el clásico de Neil Diamond. Acompañado por el presentador, llenó el plató de ritmo, humor y energía en una actuación que levantó al público de sus asientos.

Antena 3» Vídeos