Una nueva vida
Ferit impulsa a Suna a romper con Kaya: “Todavía puedes cambiar tu destino”
Suna se sincera con Ferit sobre su infelicidad con Kaya. Él la anima a dejar atrás su matrimonio y a luchar por la vida que realmente desea vivir.
En una conversación cargada de emociones, Suna ha reconocido ante Ferit que su matrimonio con Kaya no la hace feliz. Cansada de aparentar, ha confesado que siente que vive una vida impuesta y sin rumbo. Su sinceridad ha sorprendido a Ferit, quien la ha animado a liberarse del miedo y buscar su felicidad.
Con una frase que la ha marcado, Ferit le ha dicho: “No hay un camino irreversible en esta vida”. Esas palabras han calado en Suna, que ha comprendido que aún está a tiempo de transformar su destino y recuperar la ilusión perdida.
