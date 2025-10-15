Begoña deja sin palabras a Andrés tras confesarle su embarazo y su duda sobre casarse con Gabriel

María ha contado a su marido que Gabriel le ha pedido matrimonio a Begoña y Andrés, preocupado, decide hablar con la enfermera en Sueños de libertad. Intenta hacerla reflexionar, recordándole que apenas conoce al abogado y que no debe precipitarse.

Sin embargo, la conversación da un giro cuando Begoña le confiesa algo que lo deja sin palabras: está embarazada. Aunque aún no ha aceptado casarse, tiene claro que no quiere hacerlo solo por el bebé, mientras Andrés queda desconcertado ante su revelación.