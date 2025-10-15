El corazón de Bahar se rompe al descubrir a Naz en casa de Evren tras declararle su amor

Después de días de dudas, Bahar ha reunido el valor necesario para enfrentarse a sus sentimientos en Renacer. Conmovida por los consejos de Çagla y Umay, ha acudido a casa de Evren dispuesta a abrir su corazón. Frente al cirujano, ha dejado atrás el orgullo y le ha pedido una segunda oportunidad.

Pero justo cuando el momento parecía mágico, una figura inesperada ha aparecido detrás de Evren. Naz estaba en su casa y había pasado la noche allí. La confesión de Bahar se ha convertido en un golpe de realidad que podría marcar el final definitivo de su historia de amor.