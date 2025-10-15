Publicidad
RENACER
El corazón de Bahar se rompe al descubrir a Naz en casa de Evren tras declararle su amor
Bahar, decidida a recuperar a Evren, se sincera con él y le pide una nueva oportunidad. Sin embargo, su confesión se ve truncada por la inesperada presencia de Naz en su casa.
Después de días de dudas, Bahar ha reunido el valor necesario para enfrentarse a sus sentimientos en Renacer. Conmovida por los consejos de Çagla y Umay, ha acudido a casa de Evren dispuesta a abrir su corazón. Frente al cirujano, ha dejado atrás el orgullo y le ha pedido una segunda oportunidad.
Pero justo cuando el momento parecía mágico, una figura inesperada ha aparecido detrás de Evren. Naz estaba en su casa y había pasado la noche allí. La confesión de Bahar se ha convertido en un golpe de realidad que podría marcar el final definitivo de su historia de amor.