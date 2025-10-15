Publicidad
El motivo médico de la retirada del toreo de Morante de la Puebla
El torero sevillano sorprendió al mundo taurino al cortar su coleta en Las Ventas. Su retirada se debe a un trastorno disociativo que requiere un reajuste en su tratamiento.
La repentina retirada de Morante de la Puebla ha conmocionado al mundo del toreo. El diestro decidió cortar su coleta en Las Ventas tras una emotiva faena que puso fin a más de tres décadas de carrera. La decisión, según su entorno, fue tomada esa misma mañana, sin comunicarlo a nadie.
Vicente Zabala de la Serna, crítico taurino de El Mundo, ha revelado que el torero sufre un trastorno disociativo y debía modificar su tratamiento médico, algo incompatible con su actividad profesional. Morante se despide en plenitud artística, dejando huérfana a una afición que siempre le consideró un genio del ruedo.