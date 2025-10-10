Publicidad
Pasapalabra
Natalia Sánchez y Manu sorprenden en Pasapalabra al revelar su conexión especial fuera del plató
El concursante y la actriz han desvelado cómo se conocieron hace más de una década gracias al teatro, dejando sin palabras a Roberto Leal.
Manu ha comenzado el programa recordando su lema: perder a veces, pero nunca las ganas. Esa actitud le ha devuelto a la capitanía del equipo azul junto a Natalia Sánchez y Javi Martín. Durante la presentación, la actriz y el concursante han descubierto ante todos su “bonita historia de amor”, como la definió Roberto Leal.
Manu asistió hace más de diez años a una obra de Natalia, gracias a una persona que, curiosamente, también la presentó a su marido, Marc Clotet. Un reencuentro lleno de emoción y casualidades en Pasapalabra.