El truco de Karlos Arguiñano para unas patatas con mejillones al azafrán perfectas

Karlos Arguiñano ha sorprendido con una receta tradicional y muy fácil: patatas con mejillones al azafrán. El cocinero ha destacado la importancia de usar ingredientes frescos y naturales para conseguir una textura suave y un sabor intenso.

Durante la preparación, Arguiñano ha recordado un detalle clave: los mejillones deben incorporarse a la tartera completamente cerrados, garantizando así su frescura y un resultado final más sabroso. Una propuesta casera ideal para disfrutar en familia.