Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El truco de Karlos Arguiñano para unas patatas con mejillones al azafrán perfectas
El chef vasco ha preparado una receta sencilla y sabrosa con productos naturales, explicando el secreto para que los mejillones queden en su punto y la salsa tenga todo el sabor.
Karlos Arguiñano ha sorprendido con una receta tradicional y muy fácil: patatas con mejillones al azafrán. El cocinero ha destacado la importancia de usar ingredientes frescos y naturales para conseguir una textura suave y un sabor intenso.
Durante la preparación, Arguiñano ha recordado un detalle clave: los mejillones deben incorporarse a la tartera completamente cerrados, garantizando así su frescura y un resultado final más sabroso. Una propuesta casera ideal para disfrutar en familia.