Karlos Arguiñano: patatas con mejillones al azafrán, una receta casera tan fácil como rica

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

El truco de Karlos Arguiñano para unas patatas con mejillones al azafrán perfectas

El chef vasco ha preparado una receta sencilla y sabrosa con productos naturales, explicando el secreto para que los mejillones queden en su punto y la salsa tenga todo el sabor.

Karlos Arguiñano ha sorprendido con una receta tradicional y muy fácil: patatas con mejillones al azafrán. El cocinero ha destacado la importancia de usar ingredientes frescos y naturales para conseguir una textura suave y un sabor intenso.

Durante la preparación, Arguiñano ha recordado un detalle clave: los mejillones deben incorporarse a la tartera completamente cerrados, garantizando así su frescura y un resultado final más sabroso. Una propuesta casera ideal para disfrutar en familia.

