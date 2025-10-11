Delantero... ¿y pichichi?: Manu sorprende con una confesión a Roberto Leal

Manu ha aprovechado un comentario de Roberto Leal para revelar en Pasapalabra que jugaba al fútbol como delantero. El presentador se ha mostrado sorprendido por esta faceta desconocida.

Aunque no ha querido decir de qué equipo es, Manu ha dejado claro que el balón también se le daba bien. El momento ha generado risas y bromas entre los invitados.