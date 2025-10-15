Arantxa Sánchez Vicario encara su juicio más duro mientras una amiga revela: “Pep se llevó el yate y nunca volvió”

A pocos días de enfrentarse al juicio más decisivo de su vida, Arantxa Sánchez Vicario se muestra serena, aunque muy afectada. Una de sus amigas más cercanas ha contado que la extenista intenta mantenerse fuerte por sus hijos y por cerrar un capítulo doloroso.

La misma fuente asegura que la situación económica de Arantxa cambió drásticamente tras su separación. “El yate desapareció, se lo llevó Pep y no sabemos nada”, afirma, revelando el desconcierto que aún persiste sobre los bienes del matrimonio.