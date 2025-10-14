Publicidad
El Hormiguero
JJ Vaquero confiesa el duro momento que le llevó a dejar sus adicciones
El cómico sorprendió en El Hormiguero al relatar el instante en que tocó fondo y decidió transformar su vida, dejando atrás una etapa marcada por excesos y malos hábitos.
JJ Vaquero protagonizó uno de los momentos más sinceros de la noche en El Hormiguero al confesar cómo logró superar sus adicciones. Durante la charla con Pablo Motos y Goyo Jiménez, recordó el día que se vio borracho en el entierro de su suegra, una imagen que marcó un antes y un después en su vida.
El humorista explicó que aquel instante le hizo reflexionar y tomar la decisión de cambiar por completo su estilo de vida. Desde entonces, se refugió en el deporte y en nuevos hábitos que le ayudaron a recuperar el equilibrio personal y profesional.