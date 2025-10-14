JJ Vaquero confiesa el duro momento que le llevó a dejar sus adicciones

JJ Vaquero protagonizó uno de los momentos más sinceros de la noche en El Hormiguero al confesar cómo logró superar sus adicciones. Durante la charla con Pablo Motos y Goyo Jiménez, recordó el día que se vio borracho en el entierro de su suegra, una imagen que marcó un antes y un después en su vida.

El humorista explicó que aquel instante le hizo reflexionar y tomar la decisión de cambiar por completo su estilo de vida. Desde entonces, se refugió en el deporte y en nuevos hábitos que le ayudaron a recuperar el equilibrio personal y profesional.