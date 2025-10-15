Susanna Griso se sincera en El Hormiguero sobre Javier Lambán: “Fue una entrevista muy emotiva”

Durante su visita a El Hormiguero, Susanna Griso sorprendió al público al hablar con emoción de su entrevista más difícil, la que realizó al expresidente aragonés Javier Lambán. La periodista confesó que el político, a pesar de su delicado estado de salud, insistió en concederle la entrevista y se esforzó por mantener la serenidad hasta el final.

Griso destacó la humanidad y el compromiso de Lambán, asegurando que fue una lección de profesionalidad y coraje. También explicó que decidió concluir la charla antes de tiempo al notar su cansancio, describiendo aquel momento como “uno de los más duros” de su trayectoria.