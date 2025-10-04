Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Pasapalabra

La duda de Rosa en El Rosco con solo tres segundos de tiempo

La concursante gallega estuvo a un paso de arriesgar en la última letra, con solo tres segundos de tiempo y Manu al acecho en su duelo por el bote.

¿Arriesgará? Rosa, ante su último segundo en El Rosco con 22 aciertos: “Me da miedo fallar”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa vivió un momento decisivo en su enfrentamiento contra Manu en El Rosco de Pasapalabra. Con 22 aciertos y apenas tres segundos en el marcador, dudó entre arriesgar en la Y o asegurar su resultado.

La emoción se mantuvo hasta el último instante, con los invitados y el público expectantes. Manu, con 19 aciertos y más tiempo disponible, aguardaba el desenlace de una partida que volvió a rozar los 2.206.000 euros de bote.

Antena 3» Vídeos

Publicidad

Vídeos

¿Arriesgará? Rosa, ante su último segundo en El Rosco con 22 aciertos: “Me da miedo fallar”

La duda de Rosa en El Rosco con solo tres segundos de tiempo

Elogios a Manu por su nuevo poema para despedir a los invitados en Pasapalabra: “Eres un virtuoso”

El ingenio de Manu brilla en Pasapalabra con un nuevo poema elogiado por los invitados

El sublime momento de Daniel Diges como ‘El fantasma de la ópera’ en Pasapalabra

Daniel Diges emociona en Pasapalabra con su interpretación de El fantasma de la ópera

El deseo de Daniel Diges que ve cumplido antes de despedirse de Pasapalabra: “Ya de sobrao”
Pasapalabra

Daniel Diges cumple su deseo en Pasapalabra y gana en La Pista con una divertida sorpresa

Un mal guiso estropea El Rosco a Rosa en el momento crucial: ¡otra vez a la Silla Azul!
Pasapalabra

Rosa arriesga en El Rosco y un fallo culinario la manda de nuevo a la Silla Azul

Rosa roza el pleno y Ana Ruiz lo completa: ¡trabajo en equipo en el ¿Dónde Están?!
Pasapalabra

Ana Ruiz completa el pleno y Rosa celebra el trabajo en equipo en Pasapalabra

La actriz ha logrado cerrar con éxito la prueba del ¿Dónde Están?, mientras Rosa ha comprobado que sus invitados tienen buena memoria y se complementan perfectamente en el panel.

El hilarante intento de Dani Diges con el inglés en La Pista: “Es que no da ni una palabra”
Pasapalabra

Dani Diges improvisa en inglés y pierde su oportunidad frente a Marta Torné en Pasapalabra

El actor volvió a tropezar con el idioma en La Pista, donde intentó acertar una canción en inglés sin éxito. Marta Torné aprovechó el momento para llevarse la victoria.

El increíble fallo de Ana Ruiz con ‘Las babys’ de Aitana: ¡y culpa a Roberto Leal!

Ana Ruiz se equivoca con ‘Las babys’ y Fernando Gil aprovecha el despiste en Pasapalabra

Antonio Orozco

Antonio Orozco confiesa su primera visita al psicólogo: “Creí que la ansiedad acabaría conmigo”

La decepción de Inma al descubrir que su nuera era una supuesta estafadora: "

La dura confesión de Inma, madre de Carlos Felipe, tras el engaño de su nuera: "Nunca sospeché nada"

Publicidad