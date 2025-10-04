La duda de Rosa en El Rosco con solo tres segundos de tiempo

Rosa vivió un momento decisivo en su enfrentamiento contra Manu en El Rosco de Pasapalabra. Con 22 aciertos y apenas tres segundos en el marcador, dudó entre arriesgar en la Y o asegurar su resultado.

La emoción se mantuvo hasta el último instante, con los invitados y el público expectantes. Manu, con 19 aciertos y más tiempo disponible, aguardaba el desenlace de una partida que volvió a rozar los 2.206.000 euros de bote.