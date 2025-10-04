Publicidad
Una actuación en francés desata la emoción en La Voz y provoca un duelo entre coaches
Marta sorprende en La Voz con una interpretación en francés que cautiva a Pablo López y Mika, quienes se giran al mismo tiempo para intentar ficharla.
Durante las Audiciones a ciegas de La Voz, Marta interpretó ‘Je Veux’ de Zaz, desbordando frescura y personalidad. Su actuación mantuvo en vilo al plató hasta el último segundo.
Pablo López y Mika pulsaron casi a la vez, pero fue el coach internacional quien logró convencerla. “Aunque no ha sido una actuación perfecta, tienes la técnica”, valoró Mika tras su arriesgada apuesta.