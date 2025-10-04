Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Una receta de crepes salados que conquista con espinacas, champiñones y panceta
Karlos Arguiñano propone unos crepes salados con relleno cremoso y gratinado al horno, ideales como entrante o plato principal para sorprender sin complicaciones.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef elabora unos crepes de espinacas rellenos de champiñones, panceta y queso mascarpone, con un toque de vino blanco y gratinados al horno.
La receta es sencilla, nutritiva y muy versátil. Puedes ajustar el tamaño, el grosor y jugar con ingredientes y aromas, pudiendo personalizar este plato a tu gusto.