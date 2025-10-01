El emotivo reencuentro de los mayores con su pasado gracias a la inteligencia artificial

El Hormiguero presentó una experiencia que emocionó al público: varias personas mayores pudieron ver cómo fotografías antiguas cobraban vida gracias a la tecnología, reviviendo instantes que parecían perdidos.

Algunos incluso lograron reencontrarse con quienes ya no están, generando momentos cargados de emoción. Entre lágrimas y sonrisas, una de las participantes resumió la experiencia afirmando que parecía magia.