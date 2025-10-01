Publicidad
EL HORMIGUERO
El emotivo reencuentro de los mayores con su pasado gracias a la inteligencia artificial
Una innovadora experiencia conmovió a los espectadores cuando un grupo de mayores pudo revivir recuerdos y reencontrarse con imágenes del pasado transformadas en movimiento por inteligencia artificial.
El Hormiguero presentó una experiencia que emocionó al público: varias personas mayores pudieron ver cómo fotografías antiguas cobraban vida gracias a la tecnología, reviviendo instantes que parecían perdidos.
Algunos incluso lograron reencontrarse con quienes ya no están, generando momentos cargados de emoción. Entre lágrimas y sonrisas, una de las participantes resumió la experiencia afirmando que parecía magia.