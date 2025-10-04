Publicidad
La Voz
Una debutante emociona a Pablo López con una actuación que roza la magia
Cristina pisa por primera vez un escenario en La Voz y logra que Pablo López se gire en el último segundo con una interpretación delicada y llena de emoción.
Cristina debutó en La Voz interpretando ‘Wildflower’ de Billie Eilish, sorprendiendo por su sensibilidad y control vocal. Malú advirtió a Pablo: “Ojo”, al notar lo especial de su voz.
El coach malagueño se giró justo al final, provocando una reacción de emoción en la joven. “Es la primera vez que canto en un escenario”, confesó Cristina, que ya forma parte de su equipo.