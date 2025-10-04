Antena 3 LogoAntena3
Cristina, talent de La Voz

La Voz

Una debutante emociona a Pablo López con una actuación que roza la magia

Cristina pisa por primera vez un escenario en La Voz y logra que Pablo López se gire en el último segundo con una interpretación delicada y llena de emoción.

Celia Gil
Cristina debutó en La Voz interpretando ‘Wildflower’ de Billie Eilish, sorprendiendo por su sensibilidad y control vocal. Malú advirtió a Pablo: “Ojo”, al notar lo especial de su voz.

El coach malagueño se giró justo al final, provocando una reacción de emoción en la joven. “Es la primera vez que canto en un escenario”, confesó Cristina, que ya forma parte de su equipo.

