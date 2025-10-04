Una conversación inesperada entre amigas desvela un posible embarazo en Sueños de libertad

En el capítulo 407 de Sueños de libertad, Begoña intenta animar a Luz, afectada por los problemas con su marido. En medio de la charla, confiesa que lleva días con náuseas y retraso en el periodo.

Luz, preocupada, le propone hacerse una prueba de embarazo. Aunque Begoña no se siente preparada para ser madre, la doctora le asegura que no está sola y que siempre estará a su lado.