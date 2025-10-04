Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Receta ligera y saludable de Joseba Arguiñano: merluza gratinada a la roteña

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Receta de horno fácil y sabrosa de Arguiñano que triunfa con merluza y verduras

Joseba Arguiñano propone una merluza gratinada a la roteña, una receta ligera con verduras y salsa holandesa que combina sabor, salud y un toque gourmet.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba ha preparado una merluza gratinada a la roteña con una base de fritada de verduras y un toque final de salsa holandesa.

La receta se hornea y se gratina en pocos minutos, logrando un plato equilibrado y lleno de sabor. “Es perfecta para una comida completa y reconfortante.

Antena 3» Vídeos