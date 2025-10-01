Publicidad
Y ahora Sonsoles
El detective que destapó la farsa: Carlos descubre que su esposa fingió un tumor y tenía otra familia
Carlos Felipe descubrió tras nueve años de matrimonio que su mujer le había engañado fingiendo una enfermedad y ocultando que estaba casada con otro hombre con el que tenía una hija.
El informe privado reveló que la mujer de Carlos mantenía una doble vida: convivía con su verdadero marido y su hija mientras engañaba a Carlos fingiendo un tumor cerebral. El fraude superaba los 70.000 euros.
La familia de Carlos, muy afectada, aseguró en Y ahora Sonsoles que nunca imaginaron esta traición. “No sospechábamos nada”, confesaron entre lágrimas sus hermanas, conmocionadas tras conocer la verdad.