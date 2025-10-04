Publicidad
Una nueva vida
Una prueba de paternidad amenaza con destapar la gran mentira de Pelin
La aparición de Serter y sus sospechas sobre el embarazo de Pelin siembran el caos en Una nueva vida, obligándola a enfrentarse a una verdad incómoda.
En Una nueva vida, la estabilidad de los Korhan se tambalea cuando Serter regresa con una duda demoledora: ¿y si el hijo que espera Pelin no es de Ferit? Zerrin también empieza a sospechar.
Serter exige una prueba de paternidad, pero Pelin no está dispuesta a rendirse. Mientras tanto, todos en la mansión creen en su versión, sin imaginar que la verdad podría cambiarlo todo.