Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

¿Y si el hijo de Pelin no es de Ferit?

Una nueva vida

Una prueba de paternidad amenaza con destapar la gran mentira de Pelin

La aparición de Serter y sus sospechas sobre el embarazo de Pelin siembran el caos en Una nueva vida, obligándola a enfrentarse a una verdad incómoda.

En Una nueva vida, la estabilidad de los Korhan se tambalea cuando Serter regresa con una duda demoledora: ¿y si el hijo que espera Pelin no es de Ferit? Zerrin también empieza a sospechar.

Serter exige una prueba de paternidad, pero Pelin no está dispuesta a rendirse. Mientras tanto, todos en la mansión creen en su versión, sin imaginar que la verdad podría cambiarlo todo.

Antena 3» Vídeos