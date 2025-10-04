Neus Asensi repasa su carrera y revela su lado más íntimo en televisión

Neus Asensi, conocida por su papel de Amparito en la saga Torrente, celebra casi 40 años de trayectoria en el cine y la televisión. En Y ahora Sonsoles, se mostró cercana y sincera.

La actriz recordó sus inicios en los años 90 y cómo se convirtió en un rostro imprescindible de la comedia. “Es difícil verte envejecer en pantalla”, confesó durante la entrevista.