"Ya no te quiero": la desesperada mentira de Seyran a Ferit que destruye su futuro juntos

Ferit, desesperado, se ha presentado en la puerta de la casa de Seyran. Cansado de sus declaraciones a la prensa, le ha pedido que vuelvan a estar juntos y que se vayan lejos: “Te digo que volvamos juntos. Te digo que te vayas de aquí, que vengas conmigo y que empecemos otra vez”.

Pero Seyran no puede porque el chantaje de Ökkes es claro: para que no muera Orhan en la cárcel debe alejarse de Ferit. Ella, con el corazón roto, se ha puesto seria: “No podemos volver a estar juntos. ¿Por qué te cuesta tanto entender lo que te digo?”.

Ferit ha exigido una razón, y Seyran ha dicho la mentira que más le ha dolido: “Ya no te quiero”. El joven Korhan se ha negado a creerlo, pero ella se ha esforzado por actuar lo mejor posible y le ha dicho que esa era su decisión.

Luego, Seyran se ha marchado, dejando a Ferit destrozado. Él no puede imaginar que el amor de su vida acaba de sacrificarse por él para salvar a su padre y evitar otra desgracia.