Capítulo 60

"Ya no te quiero": la desesperada mentira de Seyran a Ferit que destruye su futuro juntos

Seyran sabe que su mentira es la única salida. Ferit se marcha sin saber que ella está sacrificándose por Orhan.

Ferit, desesperado, se ha presentado en la puerta de la casa de Seyran. Cansado de sus declaraciones a la prensa, le ha pedido que vuelvan a estar juntos y que se vayan lejos: “Te digo que volvamos juntos. Te digo que te vayas de aquí, que vengas conmigo y que empecemos otra vez”.

Pero Seyran no puede porque el chantaje de Ökkes es claro: para que no muera Orhan en la cárcel debe alejarse de Ferit. Ella, con el corazón roto, se ha puesto seria: “No podemos volver a estar juntos. ¿Por qué te cuesta tanto entender lo que te digo?”.

Ferit ha exigido una razón, y Seyran ha dicho la mentira que más le ha dolido: “Ya no te quiero”. El joven Korhan se ha negado a creerlo, pero ella se ha esforzado por actuar lo mejor posible y le ha dicho que esa era su decisión.

Luego, Seyran se ha marchado, dejando a Ferit destrozado. Él no puede imaginar que el amor de su vida acaba de sacrificarse por él para salvar a su padre y evitar otra desgracia.

Antena 3» Series» Una nueva vida

Seyran

