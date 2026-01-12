Antena3
Capítulo 70

Zerrin besa a Kazim y le confiesa su amor en su momento más vulnerable: "Te quiero"

Cansado del desprecio de su propia familia, Kazim ha buscado consuelo en la mujer que mejor sabe manipularlo. Entre atenciones y mimos, Zerrin lo ha besado.

Zerrin y Kazim

Kazim le ha comprado una casa a Zerrin para que pueda instalarse sin que nadie lo sepa. En su primera visita, se ha encontrado con un recibimiento que no esperaba: una mesa llena de comida y una atención que hace tiempo no recibe. "Eres tú la dueña de la casa, yo solo soy el invitado", le ha dicho.

El padre de Seyran ha terminado por romperse. Entre copas y comida, ha empezado a desahogarse sobre lo solo que se siente: “Mis hijas no me quieren, mi esposa no me quiere y mi tía me echó de su casa”. Se siente como una marioneta a la que todos utilizan, y así se lo ha hecho saber a una Zerrin que escuchaba con mucha empatía.

La madre de Pelin, viendo el momento de debilidad perfecto, se ha acercado a él con mucha dulzura. Le ha pedido que la mirara a los ojos y que no fuera tan duro consigo mismo. "No digas más esas cosas, por favor", le ha susurrado antes de besarlo y confesarle lo que él tanto necesitaba oír: "Te quiero".

Kazim, que siempre ha buscado el reconocimiento y el poder, siente que por fin ha encontrado a alguien que lo valora. Pero, ¿es real el amor de Zerrin o solo es otra pieza en su tablero de ajedrez?

Seyran se despierta aterrada tras soñar con Mezide y Ferit no sabe cómo ayudarla

