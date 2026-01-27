Antena3
Capítulo 72

“Lo lamentaré siempre”: Ferit se rompe con Seyran y ruega volver a ver a Orhan

En la intimidad de su habitación, el joven Korhan se ha derrumbado por completo, encontrando en Seyran el único apoyo que le queda para soltar toda la culpa que lleva cargando.

Llorando sin consuelo, Ferit le ha confesado a Seyran que le duele mucho recordar cómo se portó con Orhan. Le pesa haber elegido ponerse del lado de su abuelo Halis y haber actuado con la misma frialdad que él, en lugar de darle a su padre el cariño que necesitaba.

“Lo lamentaré siempre”, ha dicho, reconociendo que cada noche le pide perdón a su padre y le ruega a Dios poder verlo una última vez, aunque sea en sueños.

Seyran ha intentado consolarlo, recordándole que su padre siempre estará orgulloso de él y que los buenos recuerdos nunca desaparecerán. Ferit le ha contado que fue precisamente gracias a su padre que empezó a enamorarse de ella. Orhan le pidió que cuidara a su esposa y que rompiera sus prejuicios para intentar quererla de verdad, un consejo que ahora Ferit valora más que nunca tras darse cuenta de que él era su verdadero referente.

Sin embargo, el vacío que siente es inmenso. Ferit ha reconocido que se apoyaba en su padre sin saberlo y que ahora se siente completamente perdido. Al ver que su abuelo ha resultado ser "un fraude", siente que ya no tiene en quién confiar ni en quién apoyarse.

Y al compartir ese dolor con Seyran, Ferit se ha dado cuenta de que ella es la única persona que de verdad lo entiende.

