Ifakat se rompe ante Seyran tras su terrible secuestro: “Me dejó desnuda”

A pesar de que nunca se han llevado bien, Seyran ha acudido a estar al lado de Ifakat en su momento más vulnerable. Al verla tan afectada, ha intentado consolarla recordándole que lo que le ocurrió a ella en el pasado fue mucho peor, y que es terrible cuando a una mujer le quitan su voluntad. "No hay nada más doloroso. Pero es como una huella dactilar, es personal. Cada uno tiene su infierno", ha dicho Seyran.

Rota y sin poder parar de llorar, Ifakat ha comenzado a relatar el tormento psicológico que sufrió por parte del hermano de Abidin, quien no dejó de repetirle que a nadie de la familia Korhan le importaba su desaparición. Desconsolada, Ifakat ha recordado las súplicas que le hacía a Karam: "No me toques, por favor".

La tía de Ferit ha terminado confesando que, aunque no llegó a ponerle una mano encima, el daño psicológico fue devastador: "Me arrancó la ropa, me dejó desnuda. Solo me miró, pero se burló de mí". La mujer le ha explicado a Seyran el dolor que siente al haber vivido siempre con orgullo y verse ahora expuesta de esa manera por culpa de ese hombre.

Este doloroso cara a cara ha dejado claro que, por primera vez, la desgracia ha conseguido derribar el muro de enemistad que siempre existió entre ambas.

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