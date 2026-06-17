Halis da un paso inesperado con Ferit tras descubrir toda la verdad sobre la gran señora

La revelación de los secretos ocultos por la gran señora cambia por completo la percepción de Halis sobre los últimos acontecimientos. El patriarca comprende el alcance de las manipulaciones que han afectado a su familia y empieza a reconsiderar algunas de sus decisiones más recientes.

Consciente del daño causado, Halis busca a Ferit para acercar posturas y reconocer sus errores. El encuentro entre ambos marca un momento decisivo, con el abuelo dispuesto a pedir perdón a su nieto tras haber puesto en duda sus intenciones y su lealtad en Una nueva vida.

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