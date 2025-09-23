Antena 3 LogoAntena3
Lo que pasó entre Esme, Kazim y Zerrin antes del secuestro que lo cambió todo

Justo antes de su secuestro, la tensión ha estallado en la mansión de Sehmuz. Esme ha pillado a Kazım y Zerrin en una íntima conversación y, fuera de sí, los ha amenazado.

Desirée Castillo
Publicado:

La tranquilidad en la mansión de Sehmuz se ha roto por completo. Todo ha comenzado cuando Zerrin se estaba desahogando con Kazim en la cocina sobre su soledad: “¿Por qué el amor no me encuentra? ¿Por qué estoy tan sola?”.

Mostrando su lado más cercano, Kazim no solo la ha consolado, sino que ha insinuado algo más: “Es posible que no debas buscar el amor muy lejos, Zerrin”.

Esas palabras han sido la mecha que ha encendido a Esme, que lo ha escuchado todo. Fuera de control, ha entrado en la cocina y se ha enfrentado a ellos. “¿Qué está pasando aquí?”, ha preguntado, mientras la tensión se cortaba en el aire.

Kazim ha intentado disimular con una excusa rápida, diciendo que Zerrin “estaba cortando cebollas”, pero Esme no ha caído en la trampa. “He oído muy bien sus palabras”, ha respondido. Harta de la situación, le ha dado una orden a su marido, ¡con cuchillo en mano!: “Kazim, vas a ir ahora mismo a buscarnos una casa cómoda. Porque no tengo la más mínima intención de volver a esta casa mañana”.

Cuando Zerrin ha intentado intervenir, Esme la ha mandado a callar con un grito: "¡Cállate! ¡Cierra la boca!". Luego, ha acorralado a Kazim: “O iré a hablar un ratito con Sehmuz. Le contaré lo que he visto y oído, con pelos y señales. Pienso... que me creerá a mí”. Está claro que Esme ya no es la mujer que todos pensaban. Ha cambiado y, ahora, es imparable.

Ferit encuentra a Kazim inconsciente en el bosque y se enfrenta a hombres armados para salvarlo, ¿sobrevivirá?

