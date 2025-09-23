Renacer | 22 de septiembre
¡Pilladas en el último segundo! El plan de fuga acaba de la peor manera
Negándose a aceptar su destino, Bahar, Rengin y Cagla han llevado a cabo un arriesgado plan de fuga. Sin embargo, un perro guardián y la aparición de sus secuestradores han acabado con su única esperanza.
Al ver que los hoyos que cavaban en el jardín eran sus propias tumbas, el pánico se ha convertido en un plan de huida. Con una simple horquilla y el pulso de una cirujana, Bahar ha forzado la cerradura.
Con el corazón en un puño, las tres han conseguido salir de la habitación y han comenzado a escabullirse por la casa. Han logrado pasar sin ser vistas por dos hombres, que estaban distraídos jugando a las cartas.
Pero su huida se ha topado con un obstáculo inesperado: un perro guardián que les ha cortado el paso. Mientras Rengin y Cagla se han quedado paralizadas, Bahar ha vuelto a demostrar su valentía. Se ha acercado lentamente a él, dándole comida y manteniendo la calma.
Y justo cuando parecía que lo habían conseguido, que el perro estaba de su lado y el camino despejado, las han pillado. Así, su valiente intento de fuga ha llegado a su fin. ¿Qué pasará ahora?
