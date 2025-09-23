Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 22 de septiembre

¡Pilladas en el último segundo! El plan de fuga acaba de la peor manera

Negándose a aceptar su destino, Bahar, Rengin y Cagla han llevado a cabo un arriesgado plan de fuga. Sin embargo, un perro guardián y la aparición de sus secuestradores han acabado con su única esperanza.

Desirée Castillo
Publicado:

Al ver que los hoyos que cavaban en el jardín eran sus propias tumbas, el pánico se ha convertido en un plan de huida. Con una simple horquilla y el pulso de una cirujana, Bahar ha forzado la cerradura.

Con el corazón en un puño, las tres han conseguido salir de la habitación y han comenzado a escabullirse por la casa. Han logrado pasar sin ser vistas por dos hombres, que estaban distraídos jugando a las cartas.

Pero su huida se ha topado con un obstáculo inesperado: un perro guardián que les ha cortado el paso. Mientras Rengin y Cagla se han quedado paralizadas, Bahar ha vuelto a demostrar su valentía. Se ha acercado lentamente a él, dándole comida y manteniendo la calma.

Y justo cuando parecía que lo habían conseguido, que el perro estaba de su lado y el camino despejado, las han pillado. Así, su valiente intento de fuga ha llegado a su fin. ¿Qué pasará ahora?

Series

