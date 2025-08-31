Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 51

El secuestro de Seyran destapa el lado más oscuro de Kazim: entre el perdón y la venganza

Kazim se ha mostrado derrotado ante su hija, pidiendo perdón por todo el dolor causado. Aun así, su obsesión con vengarse de los Korhan es demasiado fuerte.

Kazim

Publicidad

Kazim ha secuestrado a Seyran y la ha llevado a una casa apartada. Allí, lejos de todos, le ha enseñado unas fotos recientes de Ferit con Pelin y el registro de llamadas de su marido. Quería destrozarla con pruebas y obligarla a seguir su plan contra los Korhan.

Seyran, rota, ha escuchado cómo su padre le advertía que la deshonrarían y que la hundirían en desgracia si no hacía lo que él decía. Ella le ha respondido que es honesta y que no ha hecho nada malo. Pero Kazim ha ido todavía más allá.

Al ver que no conseguía doblegarla, ha perdido el control y se ha arrodillado delante de su hija: “Me estoy humillando ante ti. Lo siento. Disculpa. He hecho que nuestra vida sea miserable para los dos. ¿Alguna vez habéis bajado la cabeza delante de alguien que no fuera yo? Si supieras la mitad de lo que ha hecho tu marido, con esa criada, no te quedarías ni un minuto a su lado”.

Luego, ha intentado justificar todos los años de dolor, pero Seyran no se ha dejado manipular. Lo ha mirado y le ha dejado claro que no quiere cargar con sus guerras. ¿Se puede recuperar un amor de padre e hija que siempre ha estado marcado por la violencia?

La gran noche de Suna y Kaya termina en lágrimas: Nükhet arruina la boda con su jugada maestra

La gran noche de Suna y Kaya termina en lágrimas: Nükhet arruina la boda con su jugada maestra
Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Kazim

El secuestro de Seyran destapa el lado más oscuro de Kazim: entre el perdón y la venganza

Ifakat

Ifakat no tiene piedad con Suna: la sorprende llamando a Abidin y le da un bofetón

Alba Brunet, la actriz que da vida a Fina en Sueños de libertad, anuncia en sus redes sociales que está esperando un bebé

Alba Brunet comparte en redes la foto de su primer hijo con su pareja: “Nos explota el corazón”

Rodrigo Guirao se moja: ¿cuáles son las tres cosas que más le gustan de España?
Descúbrelo

¿De qué te suena? Esta es la trayectoria de Rodrigo Guirao antes de unirse a La Encrucijada

Digna y don Pedro en el capítulo 386 de Sueños de libertad
Semana del 1 al 5 de septiembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Digna, tras enterarse de la enfermedad de don Pedro: ¿marcharse o quedarse con él?

Amanda y César
La próxima semana

Patricia idea un plan para acabar con su matrimonio: esto es lo que te espera en los próximos capítulos de La Encrucijada

La mujer no puede seguir ocultando su barriga falsa mucho más tiempo, y sabe que David va a acabar descubriéndola. Por eso, ha cambiado de estrategia.

Halis
Avance

Seyran lo cuenta todo en televisión y hunde a los Korhan esta noche en Una nueva vida

Los secretos más oscuros salen a la luz. Esta noche, Seyran confiesa en televisión lo que calló durante años y destroza a los Korhan con sus palabras. A las 22.00 horas, capitulazo imperdible en Antena 3.

Avance capítulo 383 de Sueños de libertad: El beso de Cristina y Luis desata nuevas dudas

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina se lanzará y besará a Luis

César Bravo, personaje de La Encrucijada

Amenazas, dolorosas verdades e intentos de asesinato: la guerra entre César y Octavio alcanza el límite en La Encrucijada

La marcha de Fina deja a una Marta destrozada... ¿qué le espera ahora a la mediana de los De la Reina?

La marcha de Fina deja a una Marta destrozada... ¿qué le espera ahora a la mediana de los De la Reina?

Publicidad