María evita que Luz y Begoña descubran que tiene sensibilidad en las piernas… ¡gracias a Gabriel!

Begoña ha empezado a sospechar de María. Está convencida de que la joven está empezando a recuperar la movilidad y casi la pilla dando pequeños pasos en su habitación. Sin embargo, María estuvo rápida y consiguió desviar la atención de la enfermera.

Aún así Begoña, sise con sus sospechas y le pide a Luz que le haga una revisión a fondo a María, un plan que cuenta también a Gabriel.

El abogado corre a decírselo a María y tiene una idea: va a anestesiar las piernas de María para que cuando Luz le haga la revisión no sienta nada.

Luz, acompañada por Begoña, le hace el reconocimiento a María y comprueban que… ¡la joven no siente nada! Begoña se queda sin palabras, ¿cómo puede ser?

A solas, María agradece a Gabriel que le anestesiara las piernas, todo ha salido bien.

Otra vez, María se ha salido con la suya. ¿Hasta cuándo podrá seguir manteniendo oculto este gran secreto?