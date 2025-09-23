"¿Vas a dejarme sola?": la pregunta inocente de Seren que destroza a Efsun y su terrible secreto

Tras haberla escuchado cantar una nana a sus mellizos, Seren ha ido a la cocina a hablar con su madre. "¿Te estás ablandando?", le ha preguntado bromeando.

Seren se ha mostrado un poco celosa de su relación con sus niños, pero Efsun ha sido clara: siempre será su prioridad en la vida. “Quería que fueras fuerte por si a mí me pasaba algo”. Ella lo ha dicho porque sabe que se va a morir pronto, pero Seren no tiene ni idea y se lo ha tomado como una preocupación normal de madre.

De hecho, Seren le ha contado que también tiene miedo y que no duerme pensando en qué pasaría con sus hijos si le ocurriera algo. Entonces, al oír a su madre darle consejos sobre criar a los niños para que sean fuertes, Seren le ha preguntado: “¿Es que al final vas a dejarme sola?”.

A Efsun esa broma le ha dolido muchísimo. Para no llorar, ha cambiado de tema como ha podido y le ha dicho que no se pasara de dura con los niños, como hizo ella.

Al final, para zanjar la conversación, solo le ha dicho: “Yo también te quiero mucho”. En realidad, era su forma de decirle adiós sin que su hija se diera cuenta de nada.