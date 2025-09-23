Antena 3 LogoAntena3
"¿Vas a dejarme sola?": la pregunta inocente de Seren que destroza a Efsun y su terrible secreto

Un tierno momento en la cocina se ha convertido en una emotiva conversación llena de dobles sentidos. Seren ha escuchado los consejos de Efsun sin saber que, en realidad, era una despedida.

Desirée Castillo
Publicado:

Tras haberla escuchado cantar una nana a sus mellizos, Seren ha ido a la cocina a hablar con su madre. "¿Te estás ablandando?", le ha preguntado bromeando.

Seren se ha mostrado un poco celosa de su relación con sus niños, pero Efsun ha sido clara: siempre será su prioridad en la vida. “Quería que fueras fuerte por si a mí me pasaba algo”. Ella lo ha dicho porque sabe que se va a morir pronto, pero Seren no tiene ni idea y se lo ha tomado como una preocupación normal de madre.

De hecho, Seren le ha contado que también tiene miedo y que no duerme pensando en qué pasaría con sus hijos si le ocurriera algo. Entonces, al oír a su madre darle consejos sobre criar a los niños para que sean fuertes, Seren le ha preguntado: “¿Es que al final vas a dejarme sola?”.

A Efsun esa broma le ha dolido muchísimo. Para no llorar, ha cambiado de tema como ha podido y le ha dicho que no se pasara de dura con los niños, como hizo ella.

Al final, para zanjar la conversación, solo le ha dicho: “Yo también te quiero mucho”. En realidad, era su forma de decirle adiós sin que su hija se diera cuenta de nada.

