Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 398 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Cristina presiona a su madre para que perdone a don Pedro

La joven cree que a Irene le va a pesar dejar morir a su hermano sin haber tenido con él una sincera conversación sobre todo lo que han vivido.

Capítulo 398 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Cristina presiona a su madre para que perdone a don Pedro

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El estado de salud de don Pedro empeora por momentos y Cristina no deja de pensar en que su madre se va a arrepentir de no haber aclarado las cosas con él antes de que sea demasiado tarde. Por eso, la joven ha intentado convencer a Irene de que perdone a su hermano para que se pueda ir en paz.

Por otro lado, don Agustín ha irrumpido muy enfadado en la tienda de perfumes y ha acusado a las chicas de vender un producto obsceno que ha escandalizado a las feligresas. Carmen y Gema enseguida se han dado cuenta de que el nuevo perfume no ha tenido el mismo éxito que otros que sacaron anteriormente.

A pesar de que su familia quería que volviese a estar al frente de la fábrica, Marta ha renunciado a la dirección, ya que no se ve capaz de asumir un puesto tan importante cuando la ausencia de Fina le sigue pesando día a día.

Gracias a Gabriel, María ha conseguido continuar con su mentira. La joven ha vuelto a hacer creer a Begoña y a Luz que sigue sin poder caminar. ¿Hasta cuándo durará su engaño?

Además, Claudia ha recordado la muerte de Mateo en su cita con Raúl, mientras Tasio continúa defendiendo a don Pedro. ¿Se convertirá finalmente él en su sucesor? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad para descubrirlo! Y si te has perdido el episodio de hoy, disfruta de él en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, al límite, le confiesa a Damián toda la verdad sobre la muerte de Jesús

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, al límite, le confiesa a Damián toda la verdad sobre la muerte de Jesús

Capítulo 398 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Cristina presiona a su madre para que perdone a don Pedro

Capítulo 398 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Cristina presiona a su madre para que perdone a don Pedro

María evita que Luz y Begoña descubran que tiene sensibilidad en las piernas… ¡gracias a Gabriel!

María evita que Luz y Begoña descubran que tiene sensibilidad en las piernas… ¡gracias a Gabriel!

Marta se derrumba y renuncia a convertirse, de nuevo, en la directora de Perfumerías De la Reina
Capítulo 398

Marta se derrumba y renuncia a convertirse, de nuevo, en la directora de Perfumerías De la Reina

Claudia revive el dolor de la pérdida de Mateo al ir con Raúl en un coche a gran velocidad: “No paro de pensar en él”
Capítulo 398

Claudia revive el dolor de la pérdida de Mateo al ir con Raúl en un coche a gran velocidad: “No paro de pensar en él”

Don Agustín, escandalizado, en contra de la nueva fragancia de Perfumerías De la Reina: “Es nombre es lujurioso”
Capítulo 398

Don Agustín, escandalizado, en contra de la nueva fragancia de Perfumerías De la Reina: “Ese nombre es lujurioso”

El sacerdote de la colonia acude a la tienda, alertado por las quejas de las feligresas.

Nuevo cartel de 'Sueños de libertad'
La serie más vista de la televisión

El fenómeno Sueños de libertad traspasa fronteras y se estrenará el 22 de septiembre en HBO Max en toda Latinoamérica y Brasil

La ficción diaria de las tardes de Antena 3, consolidada como la serie más vista de la TV en España, se prepara para su estreno en la plataforma HBO Max por toda Latinoamérica y Brasil a partir del 22 de septiembre

La tregua que nadie esperaba: Seyran y Pelin dejan atrás sus rencores y hablan de su dolor

La tregua que nadie esperaba: Seyran y Pelin dejan atrás sus rencores y hablan de su dolor

Eduardo Velasco

Los secretos de Humberto: así se preparó Eduardo Velasco para interpretar a su personaje de La Encrucijada

¡El secuestro se convierte en un infierno! Bahar, Rengin y Cagla temen no volver a ver a sus familias

¡El secuestro se convierte en un infierno! Bahar, Rengin y Cagla temen no volver a ver a sus familias

Publicidad