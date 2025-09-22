Capítulo 398 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Cristina presiona a su madre para que perdone a don Pedro

El estado de salud de don Pedro empeora por momentos y Cristina no deja de pensar en que su madre se va a arrepentir de no haber aclarado las cosas con él antes de que sea demasiado tarde. Por eso, la joven ha intentado convencer a Irene de que perdone a su hermano para que se pueda ir en paz.

Por otro lado, don Agustín ha irrumpido muy enfadado en la tienda de perfumes y ha acusado a las chicas de vender un producto obsceno que ha escandalizado a las feligresas. Carmen y Gema enseguida se han dado cuenta de que el nuevo perfume no ha tenido el mismo éxito que otros que sacaron anteriormente.

A pesar de que su familia quería que volviese a estar al frente de la fábrica, Marta ha renunciado a la dirección, ya que no se ve capaz de asumir un puesto tan importante cuando la ausencia de Fina le sigue pesando día a día.

Gracias a Gabriel, María ha conseguido continuar con su mentira. La joven ha vuelto a hacer creer a Begoña y a Luz que sigue sin poder caminar. ¿Hasta cuándo durará su engaño?

Además, Claudia ha recordado la muerte de Mateo en su cita con Raúl, mientras Tasio continúa defendiendo a don Pedro. ¿Se convertirá finalmente él en su sucesor? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad para descubrirlo! Y si te has perdido el episodio de hoy, disfruta de él en atresplayer.