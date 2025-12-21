Antena3
Frikiye revela la verdad que puede destruir a Ifakat: la muerte de la primera esposa de Halis fue un crimen encubierto

Tras ser echada de la mansión y quedarse sin aliados, Ifakat ha ido a casa de Frikiye llorando y pidiendo ayuda. Pero su amiga no la ha consolado: le ha recordado lo que hizo en el pasado.

Ifakat ha llegado a casa de su amiga rota, avergonzada y sin control. Llorando, se ha lamentado de lo que ha pasado y ha repetido que se lo merecía. Pero Frikiye no la ha consolado. Le ha recordado que la pillaron con el marido de su cuñada y que, además, arrastra lo de Orhan. Que no podía esperar otra cosa.

Ahí, Ifakat ha dicho lo que llevaba semanas pensando: que el día que Halis anunció que se casaría con Hattuç, ella tendría que haberse ido de esa casa. Pero Frikiye ha ido más lejos. Le ha insinuado que lo que tendría que haber hecho era “otra cosa”, y le ha dicho que tendría que haber sido “tan valiente como la primera vez”.

La vidente ha soltado una barbaridad: que con Hattuç, por ser mayor, habría sido fácil “hacerlo pasar” por una muerte natural. Ifakat ha estallado, la ha llamado loca y ha dicho que no es tan fácil matar a alguien.

Pero Frikiye le ha contestado recordándole el pasado y lo que siempre se dijo de Fazilet, la primera esposa de Halis: que no soportó la pérdida de su hijo y murió.

La tía de Ferit le ha asegurado que si alguna vez volvía a mancharse las manos de sangre no sería por Hattuc, sino por Gülgün, a la que ha acusado de humillarla y avergonzarla delante de todos.

