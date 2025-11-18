Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 439

Claudia evita el cierre de la casa cuna ofreciéndose a pagar el coste del alquiler: “Todos saldríamos ganando”

Claudia se ha ofrecido a pagar con los ahorros que le dejó su marido el alquiler de un proyecto importante para ella.

Marta García
Publicado:

Gabriel ha intentado convencer a Cloe de que la Casa una es rentable y sobre todo un servicio importante para la tranquilidad de las madres. Una vez más Cloe se ha escudado en “las directrices vienen de arriba” y en que los responsables de la Casa cuna no cobran ningún tipo de alquiler por ese espacio.

Así, Claudia ha interrumpido la reunión para ofrecerse a pagar ella misma el alquiler con el dinero que le dejó su marido cuando falleció. Gabriel, ha comentado a la representante de Brossard que no pueden negarse a aceptar la propuesta de la chica de la tienda.

Claudia ha pedido con cautela que no pongan el alquiler demasiado alto a lo que Cloe ha respondido tajante que “Brossard París cobrará según el precio del mercado”. Entonces Claudia ha amenazado con que le devuelvan las donaciones que hicieron para la Casa Cuna. Cuando ya se iban a enzarzar en una discusión, Gabriel ha salido en defensa de la Casa Cuna con mucha serenidad, “Me parece razonable que el alquiler tenga un precio módico”.

Así la señorita Dubois ha entrado en razón, “esta bien, ya le informaremos del precio que estimemos”.Así Claudia, más conforme, les ha dado las gracias y se ha despedido de ambos.

Sueños de libertad

Series

