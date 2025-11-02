Antena 3 LogoAntena3
“No me mires con lástima, İfakat”: Orhan pierde la esperanza en prisión y se hunde entre reproches

Orhan siente que todo está perdido. Ni el apoyo de İfakat consigue aliviar su desesperanza. ¿Ha llegado el momento de resignarse?

İfakat ha acudido a la cárcel para ver a Orhan, quien no atraviesa su mejor momento. Ella le ha asegurado que están moviendo todos los hilos para sacarlo de ahí: "Estamos haciendo todo lo que podemos".

Sin embargo, Orhan no confía en nadie. Le ha confesado a İfakat que el hombre que le enviaron de parte del conde ha sido despedido. Para Orhan, esto es una señal clara: "Cualquier cosa que hagáis es inútil. Solo estáis perdiendo el tiempo".

Orhan, roto por dentro, ha estallado contra su amante. Le ha reprochado que, si Halis quisiera, ya estaría libre: "Mi padre podría haber solucionado esto desde el principio".

İfakat ha intentado calmarlo, asegurándole que encontrarán una solución, pero Orhan no se consuela con promesas vacías. Se siente débil y traicionado, y lo último que quiere es la compasión de İfakat: "No me mires con lástima, İfakat".

La esperanza de Orhan está rota y su vida corre peligro en prisión. ¿Hasta dónde llegará Ifakat para ayudarlo? Cada día que pasa es aún más complicado.

