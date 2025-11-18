Capítulo 439 de Sueños de libertad; 18 de noviembre: Cristina y Luis vuelven a trabajar juntos

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Claudiano está dispuesta a renunciar a la casa cuna y le propone a Cloe y a Gabriel una idea para evitar el cierre.

Luis le propone a Cristina volver a trabajar juntos. ¡La joven no puede estar más ilusionada! El perfumista se lo cuenta a Luz con miedo a que le parezca mal.

Digna le ha contado a Gema que se ha propuesto para trabajar en el colegio de Julia. Quiere contribuir y ayudar su familia.

Cloe le ha planteado a Luzuna inesperada propuesta: ¡Quiere comercializar su crema cicatrizante! Ella le ha dicho que no y le ha dicho a Begoña que deben ser ellas las que se lancen a comercializar su crema.

Mari Paz se instala en la colonia y compartirá habitación con Claudia mientras Cristina se instala en la casa de don Pedro.

Además, Andrés seguirá sospechando de Gabriel e intentará sonsacarle información a Marta, pero ella no ha dudado en defender a su primo.

