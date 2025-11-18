Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 439 de Sueños de libertad; 18 de noviembre: Cristina y Luis vuelven a trabajar juntos

La joven no puede disimular su alegría al saber que va a trabajar, de nuevo, con su jefe. Sin embargo, él tiene miedo de que Luz no se lo tome bien.

Capítulo 439 de Sueños de libertad; 18 de noviembre: Cristina y Luis vuelven a trabajar juntos

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Claudiano está dispuesta a renunciar a la casa cuna y le propone a Cloe y a Gabriel una idea para evitar el cierre.

Luis le propone a Cristina volver a trabajar juntos. ¡La joven no puede estar más ilusionada! El perfumista se lo cuenta a Luz con miedo a que le parezca mal.

Digna le ha contado a Gema que se ha propuesto para trabajar en el colegio de Julia. Quiere contribuir y ayudar su familia.

Cloe le ha planteado a Luzuna inesperada propuesta: ¡Quiere comercializar su crema cicatrizante! Ella le ha dicho que no y le ha dicho a Begoña que deben ser ellas las que se lancen a comercializar su crema.

Mari Paz se instala en la colonia y compartirá habitación con Claudia mientras Cristina se instala en la casa de don Pedro.

Además, Andrés seguirá sospechando de Gabriel e intentará sonsacarle información a Marta, pero ella no ha dudado en defender a su primo.

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.

Andrés sigue sospechando de Gabriel, pero Marta defiende a su primo a capa y espada: "Es de la familia"
Andrés sigue sospechando de Gabriel, pero Marta defiende a su primo a capa y espada: "Es de la familia"

Cloe le propone a Luz comprar la fórmula de su crema, pero ella lo rechaza, ¡nunca negociará con Brossard!
Cloe le propone a Luz comprar la fórmula de su crema, pero ella lo rechaza, ¡nunca negociará con Brossard!

"Cariño, nosotros estamos bien" Luz ya sabía que Luis va a volver a trabajar con Cristina, pero eso no es problema para ella
“Cariño, nosotros estamos bien” Luz ya sabía que Luis va a volver a trabajar con Cristina, pero eso no es problema para ella

Luis le asegura a Luz que no va a dejar la fábrica y ambos se abrazan.

Claudia evita el cierre de la casa cuna ofreciéndose a pagar el coste del alquiler: "Todos saldríamos ganando"
Claudia evita el cierre de la casa cuna ofreciéndose a pagar el coste del alquiler: “Todos saldríamos ganando”

Claudia se ha ofrecido a pagar con los ahorros que le dejó su marido el alquiler de un proyecto importante para ella.

