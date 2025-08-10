Capítulo 48
“Esta vez has perdido”: Seyran le devuelve el anillo a Ferit por segunda vez y deja claro que no piensa volver
Ferit lo ha intentado todo, pero no ha servido de nada. Seyran le ha devuelto el anillo, le ha dicho que ya no lo necesita y ha elegido seguir sola.
Publicidad
Seyran ha vuelto a hacerlo. Después de todo lo que ha vivido, ha decidido entregarle el anillo a Ferit por segunda vez.
Tras saber que Pelin espera un hijo de su marido, le ha dicho que, aunque lo entienda o lo crea, eso no va a cambiar nada. Ha recordado que él le ocultó que iba a ser padre, y que ya no necesita saber más.
Ferit ha intentado justificarse. Ha dicho que hará todo lo posible por recuperarla, pero ella no ha querido escuchar más. Le ha reprochado que él nunca se ha preocupado por nadie y que solo piensa en sí mismo.
Seyran no quiere seguir sufriendo por un hombre incapaz de asumir las consecuencias. Ha reconocido que el niño que espera Pelin es inocente y necesita a su padre. Pero ella no. Ha dejado claro que puede seguir sola, que va a construir su vida con sus propias manos.
Ferit ha intentado frenarla. Le ha preguntado qué tiene, a dónde piensa ir, cómo va a vivir. Pero Seyran ha explicado que hay toda una vida fuera, un mundo lleno de sueños y personas valientes. “Esta vez has perdido, Ferit. Nunca volveré contigo”.
Publicidad