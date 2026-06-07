“¿En quién puedo confiar?”: la tremenda bronca de Halis a Ferit tras su última imprudencia

Mientras la madre de Seyran corría a abrazar a su hija para ver si estaba bien, Halis no le ha quitado el ojo a Ferit. El joven, intentando calmar las aguas, ha dicho: "Abuelo, encontré a Nagi. El problema se va a resolver. Encontraré las piedras". Así, ha intentado justificarse contando que el tipo tenía miedo y que le ha dejado su número de teléfono para que le llame pronto.

Pero a Halis no le ha hecho ninguna gracia, diciéndole: "Muy gracioso, Ferit. Olvídate de esas piedras. Ese tipo ha desaparecido con ellas”. El abuelo le ha echado en cara que, por culpa de sus impulsos y de no hacer caso a sus órdenes, han perdido la única pista buena que tenían para salvar su patrimonio. Y cuando Ferit ha intentado replicar, el grito de Halis ha retumbado en toda la casa: "¡Cállate!".

La bronca también le ha salpicado a Abidin. Halis no entiende cómo ha sido capaz de seguirle la corriente en una locura tan grande. "¿Cómo puedes seguir a este idiota?", le ha reprochado. Aunque Abidin se ha defendido diciendo que era una zona peligrosa y no podía dejarlo solo, el patriarca ha metido a todos en el mismo saco, muy decepcionado con los suyos: "No hay ni una sola persona que sea sensata en esta familia. ¿En quién puedo confiar?".

Hattuc ha intentado pararle los pies para que se sentara y no se pusiera peor de salud, pero su marido ha estallado del todo: "¡Hattuc! Mira lo que ha hecho. ¡Lo ha estropeado todo! ¡Totalmente!". Los Korhan están cada vez más cerca de perderlo todo y Halis empieza a quedarse sin paciencia con su heredero.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas