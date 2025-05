“Yo me obsesiono, estoy loco”: Tarik amenaza con matar a Ferit y deja a Orhan paralizado

La tensión no deja de aumentar en Una nueva vida. En una reunión que debía ser tranquila, Tarik ha sorprendido a Orhan con una confesión y una amenaza que lo han dejado completamente en shock.

Han quedado en una cafetería para hablar, tal y como Tarik le había pedido. Pero lo que parecía una conversación cordial ha dado un giro inquietante. Tarik le ha contado que esa misma mañana Kazim llevó a Seyran a su mansión para casarla con él lo antes posible y alejarla para siempre de Ferit.

Pero lo más preocupante ha llegado después. Tarik ha vuelto a hablar de Ferit. “Incluso en un día feliz me hace pasar un mal rato. No me deja en paz”, ha dicho con rabia. Y luego ha soltado su advertencia: si Orhan quiere proteger a su hijo, debe alejarlo de Seyran… o prepararse para lo peor.

“Ya conoces a mi familia. No somos normales. Yo me obsesiono. Estoy loco”, ha dicho mientras le mostraba su pistola. Orhan, todavía de luto por la pérdida de Fuat, no ha podido creerse lo que estaba oyendo. Tarik, sin filtros, ha dejado claro que no piensa tener más paciencia. La próxima vez, no hablará… actuará. ¿Podrá Orhan detenerlo antes de que sea demasiado tarde?