Gaspar toma una decisión tras leer la carta de Manuela: “Yo no puedo ser tu amigo”

Gaspar va como alma en pena desde que rompió su relación con Manuela. La tía de Claudia le acabó confesando que no estaba enamorado de él y le escribió una carta explicándoselo todo ya que no quería hacerle más daño.

Gaspar, que en un principio no quería leer la carta, acaba leyéndola y va a hablar con Manuela.

“No es la carta que a mí me hubiera gustado recibir”, le dice Gaspar, conteniéndose las lágrimas, mientras Manuela le dice que puede ofrecerle una amistad sincera, pero que nada más.

Sin embargo, Gaspar le dice tajante que no puede ser su amigo ya que él sigue muy enamorado de ella.

“Espero que algún día encuentres a un hombre que te haga sentir escalofríos y por el que sientas algo más que agradecimiento”, le dice Gaspar, roto de dolor, a Manuela.

Manuela le responde a Gaspar que a lo mejor tienen alguna oportunidad en el futuro, pero él no quiere que le haga ilusiones ya que sabe que su relación definitivamente está más que rota.